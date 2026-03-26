Автор исторического гола сборной Украины дал прогноз на матч со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026

Бывший форвард сборной Украины, автор первого гола в ее истории Иван Гецко поделился своим прогнозом на предстоящий полуфинальный матч плей-офф европейского отбора к чемпионату мира 2026 между сборными Украины и Швеции.

Об этом сообщает издание Чемпион.

Гецко считает, что поединок завершится победой команды Сергея Реброва.

"Ну, прежде всего, надо угадать, какой будет состав. Нужно поставить тех, которые смогут обыграть Швецию. Тогда будет все у нас нормально. Прогноз на игру? Я думаю, что 2:0 меня удовлетворит", — заявил Гецко.

Также Гецко рассказал, что ему сложно спрогнозировать, кто именно из игроков сможет взять на себя лидерскую роль, если учитывать кадровые потери Довбика, Зинченко, Матвиенко и Малиновского.

"Надо смотреть на наших украинских игроков, которые сейчас играют на хорошем уровне и заслуженно занимают место в стартовом составе сборной Украины. А кто лично кто — я сомневаюсь на этот вопрос сейчас ответить", — заверил экс-игрок "сине-желтых".

Гецко вспомнил последние две победы Украины над Швецией, которые состоялись в рамках чемпионатов Европы 2012 и 2021 годов.

"Мы уже удачно сыграли две игры со сборной Швеции, в которых дважды ее обыгрывали. Мы знаем все их сильные стороны и козыри. Изучили эту сборную на достаточном уровне. У них тоже есть кадровые проблемы, но это не самое важное. Главное, чтобы у нашей сборной было соответствующее настроение, чтобы не было ни в коем случае недооценки соперника, потому что можем за это поплатиться.

Я бы хотел, чтобы ребята это все понимали и понимали то, что такой шанс дается не каждый день. Этим нужно однозначно воспользоваться и сделать все для того, чтобы сборная Украины достойно прошла Швецию", — сказал экс-футболист одесского "Черноморца".

Также экс-нападающий сборной Украины предположил, могут ли шведы чем-нибудь удивить на футбольном поле.

"Однозначно, я думаю, что будут какие-то сюрпризы, потому что я так и надеюсь, и верю в то, что сборная Украины будет играть первым номером, будет владеть мячом. А они будут чисто играть в обороне и ждать своих контратак. Они очень опасны во время стандартов. Должны все это проанализировать и сделать правильные выводы.

Подопечным Реброва нужно меньше фолить, меньше давать сопернику зарабатывать угловых, потому что у Швеции есть индивидуально хорошие игроки, также играющие в европейских чемпионатах. Они могут принести нам сюрприз. Хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы наша защита сыграла на самом высоком уровне. Думаю, что моменты у нас будут, и мы реализуем их", — добавил Гецко.

Отметим, что Гецко — автор первого забитого мяча в истории сборной Украины (в товарищеской игре с командой Венгрии (1:3), 29 апреля 1992 года).

Матч Украина — Швеция состоится в четверг, 26 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого поединка выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.