Автор одного из голов Украины в матче с Бельгией рассказал, кому посвятил дебютный мяч за сборную

Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк прокомментировал волевую победу над Бельгией в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

27-летний футболист, который на клубном уровне представляет житомирское "Полесье", высказался о своем дебютном голе за национальную команду. Посвятить его он решил болельщикам и ВСУ.

"Большое спасибо всем болельщикам за то, что поддерживают, спасибо ВСУ. В такую трудную минуту, думаю, мы сегодня сделали все, что могли. Эмоции переполняют, это мой первый гол за сборную – хочу посвятить его всем болельщикам, всем нашим бойцам. Держимся, Украина! Я думаю, что мы победим и все будет хорошо у нас.

Зашкаливали эмоции, было тяжело. Главное, что команда победила, что удалось перевернуть игру. Вышли на замену и перевернули игру. Эмоции переполняют. Впереди – ответный матч, нельзя расслабляться. Надо подготовиться, восстановиться. Ответная игра будет еще тяжелее, чем сегодняшняя.

Эта сборная и команда на Евро-2024? Думаю, что просто настроились, и понимаем, что нужно побеждать в столь трудную минуту и делать все возможное", – сказал Гуцуляк в комментарии MEGOGO.

Гуцуляк вышел на замену на 62-й минуте вместо Романа Яремчука, а уже через четыре минуты сравнял счет в матче. После этого наша команда забила еще дважды и в итоге одержала победу со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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