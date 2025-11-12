Автор первого гола в истории сборной Украины дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 против Франции

Украина – Франция / © Associated Press

Бывший форвард сборной Украины, автор первого гола в ее истории Иван Гецко поделился своим прогнозом на грядущий матч группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу между "сине-желтыми" и командой Франции.

"Очень хотелось бы, чтобы главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал так, чтобы у команды хватило сил и ресурсов на второй и он же решающий матч этой спарки против команды Исландии, иначе болельщики вряд ли это поймут.

А что касается поединка против Франции, то при любых обстоятельствах не хочется упасть лицом в грязь. Не думаю, что французы будут сильно нажимать, их по большому счету устраивает и ничья. Поэтому рискну предположить, что поединок завершится вничью. 1:1", – сказал Гецко эксклюзивно для сайта Sport.ua.

Гецко – автор первого забитого мяча в истории сборной Украины (в товарищеской игре с командой Венгрии (1:3), 29 апреля 1992 года).

Матч Франция – Украина состоится в четверг, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в стартовом матче квалификации на грядущий Мундиаль, который состоялся 5 сентября в польском Вроцлаве, команда Сергея Реброва проиграла Франции со счетом 0:2.

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

