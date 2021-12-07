Авторитетная промоутерская компания представила эффектное промо к бою Ломаченко — Комми

Меньше недели остается до их дуэли.

Промоутерская компания Top Rank представила официальное промо к поединку между украинцем Василием Ломаченко и ганцом Ричардом Комми.

Соответствующее видео появилось на TouTube-канале организации.

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"Два бывших чемпиона оказались на одном пути — на пути возвращения к величию", — отмечается в видео.

Отметим, что поединок Ломаченко – Комми состоится 11 декабря на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. В Украине это будет утро 12 декабря.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге;

Комми выиграл 30 поединков (27 – досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил Теофиму Лопесу. После этого он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.

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