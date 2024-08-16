"Аякс" и "Панатинаикос" установили рекорд еврокубков по продолжительности серии пенальти (видео)

Для определения победителя каждая из команд выполнила по 17 одиннадцатиметровых.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2024/25 между "Аяксом" и "Панатинаикосом" был установлен рекорд еврокубков по количеству ударов в серии пенальти.

Первый поединок между клубами завершился выездной победой амстердамцев со счетом 0:1. Во второй встрече греческая команда взяла реванш (0:1) благодаря голу экс-вингера донецкого "Шахтера" Тете на 89-й минуте.

В экстра-таймах мячей забито не было, поэтому обладатель путевки в следующую стадию определялся в серии пенальти. Она стала рекордной в истории футбольных еврокубков.

"Аякс" и "Панатинаикос" пробили пенальти 34 раза – каждая из команд выполнила по 17 одиннадцатиметровых. В конце концов, победу в серии пенальти со счетом 13:12 одержал нидерланский клуб.

Видео серии пенальти в матче "Аякс" – "Панатинаикос"

Отметим, что эта серия пенальти стала самой длинной, но не самой результативной в истории еврокубков. Самый большой счет (14:13) в серии пенальти был зафиксирован в июле 2023 года в квалификации Лиги конференций, когда мальтийская "Гзира" одолела североирландский "Гленторан".

"Аякс" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы посоревнуется за выход в основной этап против польской "Ягеллонии". В свою очередь, "Панатинаикос" в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с французским "Лансом".

Ранее сообщалось, что криворожский "Кривбасс" во второй раз проиграл чешской "Виктории" Пльзень и вылетел из квалификации Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится с испанским "Бетисом".

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