"Аякс" расторг контракт с защитником, который посвятил 20 лет клубу

Амстердамский "Аякс" расторг контракт с 32-летним защитником Дэйли Блиндом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение истекало летом 2023 года, но защитник попросил отпустить его зимой.

Блинд выразил желание перейти к бельгийскому "Антверпену", и "Аякс" из уважения своей легенды согласился отпустить защитника, хотя и не хотел его терять.

Ajacied. Voor altijd.



Bedankt voor alles, Daley! ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) December 27, 2022

Дейли провел 333 матча за "Аякс", в которых забил 13 голов и отдал 21 голевую передачу. Защитник выступал за клуб сначала с 1998-го по 2014-й, отправился в "Юнайтед" до 2018-го и снова вернулся в Амстердам.

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