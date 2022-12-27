"Аякс" расторг контракт с защитником, который посвятил 20 лет клубу

Футболист хочет продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.
Амстердамский "Аякс" расторг контракт с 32-летним защитником Дэйли Блиндом.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение истекало летом 2023 года, но защитник попросил отпустить его зимой.
Блинд выразил желание перейти к бельгийскому "Антверпену", и "Аякс" из уважения своей легенды согласился отпустить защитника, хотя и не хотел его терять.
Ajacied. Voor altijd.— AFC Ajax (@AFCAjax) December 27, 2022
Bedankt voor alles, Daley! ❌❌❌
- Дейли провел 333 матча за "Аякс", в которых забил 13 голов и отдал 21 голевую передачу. Защитник выступал за клуб сначала с 1998-го по 2014-й, отправился в "Юнайтед" до 2018-го и снова вернулся в Амстердам.
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