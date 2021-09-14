"Аяксу" запретили играть в еврокубках в форме с посвящением культовому музыканту: в чем причина

"Аяксу" запретили играть в еврокубках в форме с посвящением культовому музыканту: в чем причина

Экипировка амстердамцев является отсылкой к хиту Боба Марли.

Европейский футбольный союз (УЕФА) не разрешил амстердамскому "Аяксу" выступать в еврокубках в форме, посвященной выдающемуся ямайскому регги-исполнителю Бобу Марли.

В организации требуют от нидерландского клуба убрать из дизайна футболок изображения трех птиц, которые являются отсылкой к известной песни Боба Марли Three Little Birds.

Do not worry about a thing ... ❤️ — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

"УЕФА рассматривает подобные изображения как иное представление клуба. К размещению допускаются только логотип или изображение спонсора", - заявили в пресс-службе амстердамцев.

Отметим, что запрет на использование этой формы пока касается только еврокубков. Таким образом, в Чемпионате Нидерландов "Аяксу", возможно, позволят играть в ней.

Rise up this mornin ", smile with the rising sun.



Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

Песня Three Little Birds "- это гимн болельщиков амстердамского клуба, они выполняют ее на каждом матче.

В среду, 15 сентября, "Аякс" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против лиссабонского "Спортинга". Также в одну группу с амстердамцами попали "Бешикташ" и дортмундская "Боруссия".

Читайте также: Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку