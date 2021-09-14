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"Аяксу" запретили играть в еврокубках в форме с посвящением культовому музыканту: в чем причина

"Аяксу" запретили играть в еврокубках в форме с посвящением культовому музыканту: в чем причина

facebook.com/afcajax

Экипировка амстердамцев является отсылкой к хиту Боба Марли.

Европейский футбольный союз (УЕФА) не разрешил амстердамскому "Аяксу" выступать в еврокубках в форме, посвященной выдающемуся ямайскому регги-исполнителю Бобу Марли.

В организации требуют от нидерландского клуба убрать из дизайна футболок изображения трех птиц, которые являются отсылкой к известной песни Боба Марли Three Little Birds.

"УЕФА рассматривает подобные изображения как иное представление клуба. К размещению допускаются только логотип или изображение спонсора", - заявили в пресс-службе амстердамцев.

Отметим, что запрет на использование этой формы пока касается только еврокубков. Таким образом, в Чемпионате Нидерландов "Аяксу", возможно, позволят играть в ней.

  • Песня Three Little Birds "- это гимн болельщиков амстердамского клуба, они выполняют ее на каждом матче.
  • В среду, 15 сентября, "Аякс" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против лиссабонского "Спортинга". Также в одну группу с амстердамцами попали "Бешикташ" и дортмундская "Боруссия".

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