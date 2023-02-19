Айнтрахт – Наполи: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 21 февраля, немецкий "Айнтрахт" и итальянский "Наполи" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится во Франкфурте на стадионе "Дойче банк Парк". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами будет сыгран в среду, 15 марта, на арене "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.

Где смотреть матч Айнтрахт – Наполи

На территории Украины поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Айнтрахтом" и "Наполи" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Айнтрахт – Наполи

В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение неаполитанцам. На победу команды Лучано Спаллетти можно поставить с коэффициентом 2,20. Ничья – 3,65. Выигрыш немецкого коллектива – 3,35.

Фаворитом двухматчевого противостояния также является "Наполи". На выход "партенопейцев" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,39. Итоговый успех "красных орлов" – 3,20.

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