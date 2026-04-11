АЗ Алкмар — Шахтер: букмекеры сделали прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги конференций

"Шахтер" — "АЗ Алкмар" / © ФК Шахтер

Реклама

В четверг, 16 апреля, донецкий "Шахтер" сыграет с нидерландским "АЗ Алкмаром" в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "АФАС" в Алкмаре в Нидерландах. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "АЗ Алкмар" — "Шахтер".

Реклама

Первая игра между командами состоялась 9 апреля на стадионе Генрика Реймана в польском Кракове и завершилась разгромной победой "горняков" (3:0).

Прогноз букмекеров на матч АЗ Алкмар — Шахтер

Букмекеры считают фаворитом ответного матча "АЗ Алкмар". На победу нидерландского клуба можно поставить с коэффициентом 1,96. Ничья — 3,66. Выигрыш "Шахтера" — 3,60.

В то же время в двухматчевой дуэли аналитики отдают несомненное предпочтение дончанам. На выход подопечных Арды Турана в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,05. Проход нидерландского клуба в следующую стадию — 8,50.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия). В первом матче "орлы" дома разбили "фиалок" со счетом 3:0.

Реклама

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).