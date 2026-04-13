АЗ Алкмар — Шахтер: где и когда смотреть ответный матч 1/4 финала Лиги конференций
В первом поединке "горняки" разгромили нидерландский клуб со счетом 3:0.
В четверг, 16 апреля, донецкий "Шахтер" сразится с нидерландским "АЗ Алкмаром" в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "АФАС" в городе Алкмар в Нидерландах. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
Первая встреча между командами состоялась 9 апреля на стадионе Генрика Реймана в польском Кракове и завершилась разгромной победой "горняков" (3:0).
Где смотреть матч АЗ Алкмар — Шахтер
В Украине поединок "АЗ Алкмар" — "Шахтер" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "АЗ Алкмар" — "Шахтер".
Победитель этой пары в полуфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия). В первом матче "орлы" дома разбили "фиалок" со счетом 3:0.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).