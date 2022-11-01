АЗ – Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров

Команда Александра Кучера поборется за первое место в группе и путевку в 1/8 финала.

В четверг, 3 ноября , "Днепр-1" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 сыграет против нидерландского АЗ.

Матч состоится на стадионе "АФАС" в городе Алкмар в Нидерландах. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Оба клуба досрочно вышли в плей-офф Лиги конференций, а в последнем матче разыграют первую строчку, которая дает право весной стартовать с 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах (1/16 финала) сыграют с командами, которые финишируют третьими на групповом этапе Лиги Европы.

Днепрянам нужна победа для того, чтобы обойти АЗ в турнирной таблице. Добавим, что в матче первого тура "Днепр-1" минимально уступил нидерландскому коллективу – 0:1.

Где смотреть матч АЗ – Днепр-1

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч АЗ – Днепр-1

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка представителя чемпионата Нидерландов. На победу АЗ принимаются ставки с коэффициентом 1,38. Ничья – 5,30. Успех подопечных Александра Кучера станет сенсацией – 8,20.

Перед заключительным туром "Днепр-1" с 10 очками находится на втором месте турнирной таблицы группы E. АЗ лидирует с 12 баллами. Кипрский "Аполлон" (4) и лихтенштейнский "Вадуц" (2) уже потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

В параллельном матче "Аполлон" будет принимать "Вадуц". Эта встреча также начнется 3 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

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