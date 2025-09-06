Азербайджан – Украина: букмекеры сделали прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины проведет свой второй матч в квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Соперником "сине-желтых" будет команда Азербайджана.

Встреча состоится в азербайджанском городе Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Кроме украинцев и азербайджанцев, в группе D также борются за выход на Мундиаль сборные Франции и Исландии. В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Прогноз букмекеров на матч Азербайджан – Украина

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" принимаются ставки с коэффициентом 1,62. Ничья – 4,05. Выигрыш азербайджанцев – 5,60.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан – Украина.

Победитель квартета напрямую выйдет на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.