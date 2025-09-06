ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Азербайджан – Украина: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2026

Второй поединок "сине-желтых" в квалификации на Мундиаль состоится 9 сентября в Баку.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины сыграет с командой Азербайджана во втором матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Поединок состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Кроме украинцев и азербайджанцев, в группе D также выступают сборные Франции и Исландии. В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Где смотреть матч Азербайджан – Украина

Прямую трансляцию поединка Азербайджан – Украина можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie