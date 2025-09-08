Азербайджан – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Капитан сборной Украины по футболу Николай Матвиенко / © УАФ

Реклама

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины сразится с командой Азербайджана во втором матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Поединок состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Кроме украинцев и азербайджанцев, в группе D также выступают сборные Франции и Исландии. В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Реклама

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Отметим, что за день до игры с Украиной сборная Азербайджана уволила Фернанду Сантуша с поста главного тренера. В поединке против "сине-желтых" команду будет возглавлять наставник "молодежки" Айхан Аббасов.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина.