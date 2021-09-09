"Аж сердце болит": что сказали тренер и игроки сборной Украины после упущенной победы над Чехией

"Сине-желтые" сыграли вничью третий поединок подряд под руководством Александра Петракова.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков и его подопечные прокомментировали ничью в товарищеском матче против Чехии, который состоялся 8 сентября в Пльзене. Игра завершилась со счетом 1:1 - хозяева поля ушли от поражения на последних секундах.

Наставник "сине-желтых" Александр Петраков

"Я думал, что у Чехии будет ротация, но они ее не сделали. После Бельгии они оставили весь основной состав. У меня был немного не тот ресурс, но я могу сказать, что ребята молодцы. Играли, отдавались... Возможно, рисунка игры не было, много потерь, но в таких играх можно дать дебютировать.

Здесь 20 секунд не хватило, с Казахстаном 20 секунд. Я уже зашел в раздевалку и сказал: "Ребята, ну так нельзя". Нужно концентрацию иметь, кто-то должен управлять был. Уже сил у ребят не было. Чисто из-за усталости.

Только ничья - у меня аж сердце болит. Первый сбор был очень тяжелым. Но я справился. Мне помогали. Пятов помогал, Ярмоленко тоже очень помогал. Я уже адаптировался".

Автор гола в ворота чехов, защитник Виктор Корниенко (дебютировал за сборную)

"Считаю, провели неплохой матч, учитывая ротацию. Думаю, был неплохой опыт. Где-то у них были моменты, у нас были. Конечно, самое обидное - пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать. Разберем ошибки, посмотрим, почему так у нас происходит. А так в целом неплохая игра получилась.

Вдвойне приятно, когда мечтаешь просто дебютировать за сборную, а еще и забиваешь. Вся Украина переживала, родные мои, жена, ребенок, мама, сестра. А этот гол всей Украине посвящаю".

Голкипер сборной Украины Денис Бойко

"Побеждать весь матч, вести в счете и получить в конце гол - обидно, конечно. Если брать по игре, могли и победить с крупным счетом. Так же могли и пропускать. Если брать по счету, думаю, закономерно.

Что сказал Петраков после матча, это останется в раздевалке. Мне вообще было очень приятно, что я вернулся в сборную, в эту атмосферу. Опять увидел ребят, которых долго не видел. Поэтому только положительные эмоции. Очень рад, что тренерский штаб рассчитывал на меня на этом сборе. Вызвали меня, дали возможность сыграть ".

Защитник сборной Украины Тарас Качараба (дебютировал за национальную команду)

"Было не похоже, что это товарищеский матч. Была боевая встреча. Думаю, болельщикам понравилось. Жаль, что не удержали победу. Все было в наших руках. Но Чехия, как я и говорил до матча, боевая команда, хорошо физически настроены. Было видно, что во втором тайме нас покидали силы, поэтому Чехия и забила нам гол".

1 сентября сборная Украины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

(2:2). 4 сентября "сине-желтые" в Киеве поделили очки с французами (1:1).

(1:1). Чехи перед матчем с Украиной обыграли Беларусь (1:0) и крупно проиграли Бельгии (0:3).

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