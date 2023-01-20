"Бан" на 7 матчей: одноклубника Малиновского наказали за брутальный фол в матче Кубка Франции

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции на семь матчей дисквалифицировал центрального защитника "Марселя" Эрика Баи за грубое нарушение правил во время выездного матча Кубка Франции против "Йера".

Об этом сообщает официальный сайт французской Лиги 1.

Инцидент произошел на 15-й минуте встречи. Баи пытался сорвать контратаку команды соперника и на чужой половине поля изо всех сил шипами влетел в грудь полузащитнику хозяев Муссе Ндиае.

CRIMINAL PATADA de Éric Bailly в Mousse N'Diaye en la Copa de Francia. El jugador del Hyères, de la cuarta división, es va haver d'anar en ambulancia. pic.twitter.com/HG6rHxsjXU — Fodboldworld (@fodboldword) January 7, 2023

Арбитр мгновенно показал футболисту "Марселя" прямую красную карточку. Пострадавший не смог продолжить игру и был доставлен в реанимацию. У него диагностировали повреждения ребер и печени с внутренним кровотечением.

Несмотря на игру в меньшинстве в течение почти всего матча, "Марсель" победил со счетом 2:0 и вышел в 1/16 финала Кубка Франции, где 20 января сыграет против "Ренна".

Таким образом, Баи в связи с дисквалификацией пропустит следующие 5 матчей своей команды: кубковую игру с "Ренном" и четыре поединка в чемпионате Франции.

Напомним, цвета "Марселя" также защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский, в январе 2023 года перебравшийся во французский клуб из итальянской "Аталанты".

Читайте также:

"Манчестер Сити" совершил сумасшедший камбэк и вырвал победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ (видео)

"Реал" оформил яркий камбэк и завоевал путевку в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

Дубль Криштиану, гол Лео: Роналду и Месси устроили сверхрезультативный спарринг в Саудовской Аравии