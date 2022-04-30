Бан на три года: российскую легкоатлетку поймали на употреблении мельдония

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала прыгу в длину Алексу Мухаметшину из-за употребления запрещенных веществ.

В пробе легкоатлетки от 29 января 2022 года был найден мельдоний.

Об этом сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Поэтому Мухаметшина дисквалифицировали с 18 февраля 2022 года до 17 февраля 2025-го. Все результаты, показанные с даты взятия положительной пробы, аннулируются.

Добавим, что мельдоний является наиболее распространённым допингом среди российских спортсменов. На употреблении этого препарата поймали, в частности, российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина, а также пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашова.

Напомним, что мельдоний обнаружили у украинского чемпиона Рио-де-Жанейро-2016 по спортивной гимнастике Олега Верняева.

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