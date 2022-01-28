"Бан" на три матча: УЕФА наказал одноклубника Зинченко за грубый фол в Лиге чемпионов

"Бан" на три матча: УЕФА наказал одноклубника Зинченко за грубый фол в Лиге чемпионов

Кайл Уокер отстранен за подкат сзади в игре против "Лейпцига".

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер пропустит три ближайших матча команды в еврокубках.

Как сообщил официальный сайт УЕФА, 31-летний английский футболист понесет такое наказание за красную карточку, полученную в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига" (1:2).

На 83-й минуте одноклубник украинца Александр Зинченко был удален с поля после того, как выполнил запрещенный подкат сзади против нападающего "быков" Андре Силвы.

Таким образом, Кайл не поможет "горожанам" в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонским "Спортингом", а также пропустит первую встречу четвертьфинала, если подопечные Хосепа Гвардиолы смогут туда пробиться.

В нынешнем сезоне Уокер провел 20 матчей за "небесно-голубых" во всех турнирах, отличился голом и результативной передачей.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов состоится 18 марта. Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 5/6 апреля, ответные поединки - 12/13 апреля.

Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).

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