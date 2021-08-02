Баннер против "Шахтера" и стычка со стюардами: ультрас "Динамо" устроили беспорядки на матче с "Вересом"

Баннер против "Шахтера" и стычка со стюардами: ультрас "Динамо" устроили беспорядки на матче с "Вересом"

Фанаты "бело-синих" со знаком минус отличились во время дебютного поединка сезона.

Ультрас киевского "Динамо" вызвали скандал в матче 2-го тура УПЛ с "Вересом", который стал первым для чемпиона Украины в новом сезоне. "Бело-синие" разгромили соперника со счетом 4:0, но этот яркий дебют затмили выходки радикальных болельщиков столичного клуба.

Ультрас "Динамо" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера", на котором была надпись "Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам здесь не рады".

фото — Максим Приходько, ТСН Проспорт

Кроме того, во втором тайме болельщики "бело-синих" спровоцировали конфликт. Они попытались с трибун прорваться на поле. Стюарды пытались остановить нарушителей порядка, но сделать этого без помощи полиции не удалось.

Болельщики "Динамо" бросали в сотрудников стадиона контейнеры для мусора, после чего к ним подошли правоохранители и вынуждены были применить слезоточивый газ.

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