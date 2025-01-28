Барселона – Аталанта: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 января в Барселоне.
В среду, 29 января, "Барселона" примет "Аталанту" в матче последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
После семи туров "Барселона" (18 очков) занимает второе место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и досрочно оформила выход в 1/8 финала.
"Аталанта" (14 баллов) находится на седьмой позиции турнирной таблицы ЛЧ. Итальянская команда гарантировала себе участие в плей-офф и борется за топ-8 и прямую путевку в 1/8 финала.
Где смотреть матч Барселона – Аталанта
В Украине поединок "Барселона" – "Аталанта" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Аталанта
Букмекеры считают фаворитом поединка каталонский клуб. На победу подопечных Ханси Флик можно поставить с коэффициентом 1,77. Ничья – 4,45. Выигрыш "бергамасков" – 4,05.
В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
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