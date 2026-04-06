Барселона — Атлетико: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Барселона" — "Атлетико" / © Associated Press

В среду, 8 апреля, каталонская "Барселона" примет мадридский "Атлетико" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Камп-Ноу" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Барселона" заняла пятое место в основном раунде Лиги чемпионов, напрямую выйдя в 1/8 финала, где была сильнее английского "Ньюкасла" (1:1, 7:2).

"Атлетико" финишировал на 14-й позиции в основном этапе Лиги чемпионов, попав в стыковые матчи плей-офф, где прошел бельгийский "Брюгге" (3:3, 4:1). В 1/8 финала "матрасники" обыграли английский "Тоттенхэм" (5:2, 2:3).

Где смотреть матч Барселона — Атлетико

В Украине поединок "Барселона" — "Атлетико" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Барселона — Атлетико

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Барселону". На победу подопечных Ханси Флика можно поставить с коэффициентом 1,52. Ничья — 5,00. Выигрыш "Атлетико" — 5,00.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение каталонцам. На выход "сине-гранатовых" в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Проход подопечных Диего Симеоне в следующую стадию оценен коэффициентом 3,00.

Ответный матч между "Атлетико" и "Барселоной" состоится во вторник, 14 апреля, на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары "Барселона" — "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.