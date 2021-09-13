Барселона - Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Барселона - Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Центральный поединок на старте основной сетки турнира будет сыгран в столице Каталонии.

Во вторник, 14 сентября, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 сыграют испанская "Барселона" и мюнхенская "Бавария".

Игра состоится в Барселоне на "Камп Ноу". Начало поединка - в 22:00.

Где смотреть матч Барселона - Бавария

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона - Бавария

Фаворитом поединка букмекерские конторы считают немецкую команду. На победу "Баварии" можно поставить с коэффициентом 2.03. Ничья - 4.14. Победа испанцев - 3.54.

В другом матче стартового тура группы E киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" примет лиссабонскую "Бенфику". Матч начнется 14 сентября в 22:00.

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Бавария" - "Динамо", "Бенфика" - "Барселона".

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