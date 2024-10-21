Барселона – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 октября в Барселоне.
В среду, 23 октября, каталонская "Барселона" примет мюнхенскую "Баварию" в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
В первых двух турах "Барселона" сенсационно проиграла французскому "Монако" (1:2) и уничтожила швейцарский "Янг Бойз" (5:0). "Бавария" поиздевалась над хорватским "Динамо" Загреб (9:2), а затем уступила английской "Астон Вилле" (0:1).
Перед третьим туром каталонцы занимают 16-е место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ, имея в своем активе три очка. Мюнхенцы с тремя баллами находятся на 15-й позиции.
Где смотреть матч Барселона – Бавария
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Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Бавария
Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "сине-гранатовых". На победу "Барселоны" принимаются ставки с коэффициентом 2,41. Ничья – 3,95. Выигрыш немецкого клуба – 2,71.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
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