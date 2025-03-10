Барселона – Бенфика: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 11 марта, "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина на выезде сыграет с "Барселоной" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 5 марта в Лиссабоне, "Бенфика" проиграла "Барселоне" со счетом 0:1.

Где смотреть матч Барселона – Бенфика

В Украине поединок "Барселона" – "Бенфика" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Бенфика

Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Барселону". На победу подопечных Ханси Флика можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья – 5,50. Выигрыш "орлов" – 7,10.

В двухматчевой дуэли аналитики тоже отдают предпочтение "сине-гранатовым". Выход каталонского клуба в четвертьфинал оценен коэффициентом 1,03. Проход "Бенфики" в следующий раунд – 12,00.

Победитель пары "Бенфика" – "Барселона" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между дортмундской "Боруссией" и французским "Лиллем".

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