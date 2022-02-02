"Барселона" бесплатно подписала бомбардира "Арсенала" и установила трехзначную сумму отступных

Обамеянг официально стал игроком каталонского клуба.

Каталонская "Барселона" объявила о переходе форварда лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

32-летний присоединился к "сине-гранатовым" свободным агентом, поскольку перед этим расторг контракт с "канонирами".

Соглашение Обамеянга с "блаугранас" рассчитано до июня 2025 года с возможностью досрочного расторжения по завершению сезона-2022/23.

В контракте также прописана трехзначная сумма отступных - 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Кубке Африки форвард не сыграл за сборную Габона ни одного матча. В начале января он переболел коронавирусом, после чего у него возникли проблемы с сердцем. По этой причине Обамеянг досрочно покинул лагерь национальной команды.

В нынешнем сезоне Обамеянг отыграл 15 матчей за лондонский клуб, забил семь голов и совершил два ассиста.

В составе сборной Габона на его счету 72 поединка и 30 забитых мячей.

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