"Барселона" благодаря голу 16-летнего вундеркинда одолела "Мальорку" и обошла "Жирону" в Ла Лиге (видео)

"Барселона" на своем поле одержала победу над "Мальоркой" в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 1:0 .

Каталонцы имели отличную возможность выходить вперед в первом тайме, но Илкай Гюндоган на 24-й минуте не реализовал пенальти.

Впрочем, после перерыва подопечные Хави все же вырвали победу. На 73-й минуте единственный мяч в этой встрече после передачи Роберта Левандовского забил 16-летний Ламин Ямал.

Обзор матча "Барселона" – "Мальорка"

После этой победы "Барселона" (61 очко) вышла на второе место в Ла Лиге, опередив "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова (59 баллов), которая в субботу, 9 марта, примет "Осасуну". В свою очередь, "Мальорка" (27 пунктов) осталась на 15-й позиции.

Уже во вторник, 12 марта, "сине-гранатовые" примут "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра в Италии завершилась вничью 1:1). А 17 марта команда Хави на выезде встретится с "Атлетико" в Примере. "Мальорка" в следующем туре чемпионата Испании 16 марта дома сыграет с "Гранадой".

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