"Барселона" благодаря голу на 96-й минуте ушла от поражения в "жарком" дерби с тремя удалениями

"Блаугранас" продолжают находиться на грани попадания в Лигу чемпионов.

"Барселона" в рамках 24-го тура Ла Лиги расписала результативную ничью в каталонском дерби с "Эспаньолом" со счетом 2:2 .

Первый мяч был забит уже на второй минуте – его автором стал 18-летний полузащитник "блаугранас" Педри. Впрочем, уйти на перерыв с преимуществом футболистам "Барселоны" не удалось, ведь на 40-й минуте Серхи Дардер восстановил паритет на табло.

В середине второй половины встречи дела подопечных Хави стали еще хуже, ведь на 64-й минуте игрок "Эспаньола" Рауль Де Томас вывел свою команду вперед.

До финального свистка оставалось все меньше времени, а значит, и атмосфера становилась все более напряженной. На второй компенсированной к основному времени минуте защитник "Барселоны" Жерар Пике увидел перед собой второе предупреждение и был удален из поля. Обидной для Пике эта красная карточка является, потому что он заработал ее в особом для себя матче. 35-летний защитник провел свой 594-й поединок за первую команду "блаугранас". Пике обошел бывшего напарника Карлеса Пуйоля и пробился в топ-5 за всю историю клуба. В меньшинстве "блаугранас" находились не долго, ведь уже через минуту аналогичным ответил игрок "Эспаньола" — Николас Меламед Рибаудо.

Когда казалось, что "Барселона" потерпит неожиданное поражение, да еще и в таком поединке, свое слово сказал форвард — Люк Де Йонг. Опытный нидерландец точным ударом спас команду от поражения, что позволило остаться в зоне Лиги чемпионов. Интересно, что красную карточку получил и еще один игрок "Эспаньола" — Мануэль Морланес. Он был наказан прямым удалением, когда он сидел на скамье для запасных.