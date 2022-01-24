"Барселона" благодаря голу на последних минутах с трудом обыграла аутсайдера Ла Лиги

"Барселона" благодаря голу на последних минутах с трудом обыграла аутсайдера Ла Лиги

И вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов.

"Барселона" в рамках завершающего поединка 22-го тура Ла Лиги минимально одолела на выезде "Алавес" со счетом 1:0 .

Каталонцы одержали победу благодаря точному удару полузащитника — Фрэнки Де Йонга. 24-летний нидерландец на 87-й минуте после передачи от Феррана Торреса точным ударом пробил голкипера соперника и принес, таким образом, своей команде три балла.

Как следствие, после этой победы "Барселона" набрала 35 очков и вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов. Сейчас "блаугранас" занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от четвертого места, принадлежащего мадридскому "Атлетико", на один пункт.

"Алавес", в свою очередь, остался с 17 баллами на предпоследней, 19-й позиции.

Именно против "Атлетико" следующий матч проведет "Барселона". Это будет на "Камп Ноу" 6 февраля;

"Алавес" днем раньше встретится на выезде из "Эльче".

Читайте также:

"Реал" на последних секундах вырвал ничью в матче с аутсайдером Ла Лиги

Трансферное окно-2022: все о зимних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

"Аталанта" без Малиновского и 8 игроков основного состава удержала ничью в матче с "Лацио"