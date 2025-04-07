Барселона – Боруссия Дортмунд: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Барселона" – "Боруссия" Дортмунд / © Associated Press

Реклама

В среду, 9 апреля, "Барселона" примет дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Барселона" напрямую вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где обыграла португальскую "Бенфику" украинского голкипера Анатолия Трубина (1:0, 3:1).

Реклама

"Боруссия" Дортмунд начала плей-офф с 1/16 финала, где прошла португальский "Спортинг" (3:0, 0:0). В 1/8 финала "шмели" победили французский "Лилль" (1:1, 2:1).

Где смотреть матч Барселона – Боруссия Дортмунд

В Украине поединок "Барселона" – "Боруссия" Дортмунд в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Боруссия Дортмунд

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Барселону". На победу подопечных Ханси Флика можно поставить с коэффициентом 1,42. Ничья – 5,10. Выигрыш дортмундцев – 7,10.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение каталонцам. На выход "сине-гранатовых" в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,23. Проход немецкой команды в следующую стадию турнира – 4,40.

Победитель пары "Барселона" – "Боруссия" Дортмунд в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия).

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые станут победителями четвертьфиналов ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия) и "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания).

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.