"Барселона" - "Динамо": что сказал Луческу перед ключевой для обоих клубов дуэлью в Лиге чемпионов

"Барселона" - "Динамо": что сказал Луческу перед ключевой для обоих клубов дуэлью в Лиге чемпионов

Наставник "бело-синих" убежден, что команде Рональда Кумана будет сложно в нынешнем еврокубковом сезоне.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал пресс-конференцию перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны".

"Это необычный сезон. Почти все топ-клубы после двух стартовых туров Лиги чемпионов нуждаются в победах. Не только "Барселоне" необходимы очки, но и мы в них нуждаемся. То, что происходит в "Барселоне" - это нормально в условиях построения новой команды. Сохранить команду всегда легче, чем строить заново. Поэтому "Барселоне" сейчас нужно время.

Куман сейчас переживает самый сложный тренерский период, который может быть в футболе. Период, когда закончился цикл, на место опытных мастерских игроков приходит молодежь, и нужно заново строить команду, терпеть. Сейчас я не вижу другого тренера, который может справиться лучше, чем Куман.

Я согласен с Куманом, что "Барселоне" будет сложно рассчитывать на что-то в этом сезоне Лиги чемпионов. Команды в этом турнире очень мощные и сильные. Он очень рискует, используя молодых игроков. Это было видно в матче с "Баварией". Остается пожелать болельщикам каталонцев сохранять терпение в отношении Кумана и результатов команды", - цитирует Луческу официальный сайт "Динамо" .

Также румынский специалист ответил на вопрос, сможет ли взять на себя роль лидера 18-летний Ансу Фати, которому достался в "Барселоне" десятый номер после ухода Лео Месси в летнее межсезонье.

"Не все зависит от него. Ему сложно, потому что в таком большом клубе большое давление со стороны болельщиков, прессы. Он должен выдержать этот прессинг. Но это нелегко", - сказал Луческу.

В первом туре "Динамо" драматически сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), а затем крупно проиграло "Баварии" (0:5).

с "Бенфикой" (0:0), а затем "Баварии" (0:5). "Барселона" в стартовом поединке уступила "Баварии" (0:3), а во втором туре потерпела поражение от "Бенфики" (0:3).

"Баварии" (0:3), а во втором туре от "Бенфики" (0:3). В прошлом сезоне судьба также свела "Динамо" и "Барселону" в одной группе Лиги чемпионов. Тогда киевский клуб проиграл оба матча (1:2 в Испании и 0:4 в Украине).

В другом поединке третьего тура группы E "Бенфика" примет "Баварию". Эта встреча начнется 20 октября в 22:00.

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