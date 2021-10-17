Барселона - Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Бело-синие" на выезде померятся силами с подопечными Рональда Кумана.
В среду, 20 октября, киевское "Динамо" сыграет с каталонской "Барселоной" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Поединок состоится в Испании на легендарном стадионе "Камп Ноу". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Где смотреть матч Барселона - Динамо
На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.
Прогнозы букмекеров на матч Барселона - Динамо
По мнению специалистов, чемпион Украины является абсолютным андердогом в предстоящем поединке. На победу "сине-гранатовых" можно поставить с коэффициентом 1.27. Ничья - 6.20. Победа команды Луческу - 11.50.
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- В первом туре "Динамо" драматически сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), а затем крупно проиграло "Баварии" (0:5).
- "Барселона" в стартовом поединке уступила "Баварии" (0:3), а во втором туре потерпела поражение от "Бенфики" (0:3).
- В прошлом сезоне судьба также свела "Динамо" и "Барселону" в одной группе Лиги чемпионов. Тогда киевский клуб проиграл оба матча (1:2 в Испании и 0:4 в Украине).
- В другом поединке третьего тура группы E "Бенфика" примет "Баварию". Эта встреча начнется 20 октября в 22:00.