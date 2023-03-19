"Барселона" драматично вырвала победу над "Реалом" и увеличила отрыв на вершине Ла Лиги (видео)

Каталонская "Барселона" победила мадридский "Реал" в матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Камп Ноу" завершился со счетом 2:1 .

Подопечные Карло Анчелотти вышли вперед на 9-й минуте встречи – защитник "сине-гранатовых" Рональд Араухо отличился автоголом.

Команда Хави отыгралась перед перерывом. На последней минуте первого тайма забил Серхи Роберто.

Во втором тайме "сливочные" могли снова выйти вперед, но гол Марко Асенсио на 81-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

На 90+2-й минуте "Барселона" вырвала победу – решающий гол на счету Франка Кессье.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел этот поединок на скамейке запасных.

"Барселона" (68 очков) продолжает лидировать в Примере и теперь опережает ближайшего преследователя – "Реал" – на 12 баллов.

В следующем туре котлонцы 1 апреля на выезде сыграют против "Эльче". На следующий день "бланкос" примут "Вальядолид".

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