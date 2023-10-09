"Барселона" едва избежала поражения от аутсайдера Ла Лиги – вундеркинд каталонцев переписал историю (видео)

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Гранадой" в матче 9-го тура испанской Ла Лиги – 2:2 .

После первой трети поединка "сине-гранатовые" неожиданно проигрывали с разницей в два гола – дубль оформил Брайан Сарагоса, забив на 1-й и 29-й минутах.

Еще до перерыва каталонцы сумели сократить отставание – в компенсированное к первому тайму время своим дебютным голом в Ла Лиге отличился Ламин Ямаль. Для него это также первый мяч за взрослую команду "блаугранас".

Таланту "Барселоны" покорилось уникальное достижение. В возрасте 16 лет и 87 дней он стал самым молодым автором гола в истории Примеры. Ямаль побил рекорд Фабриса Олинги, который забивал за "Малагу" в возрасте 16 лет и 98 дней.

1 — @FCBarcelona игрок Lamine Yamal должен стать молодым игроком, чтобы показать в @LaLiga борьба в истории конкурса на 16 лет и 87 дней, рассыпая Fabrice Olinga (16a 98d). Historic. pic.twitter.com/9BWsda45Zc — OptaJose (@OptaJose) October 8, 2023

Во втором тайме подопечные Хави большими силами атаковали, но сравнять счет смогли лишь на 85-й минуте – Серхи Роберто замкнул прострел от Алехандро Бальде.

На 90+4-й минуте действующие чемпионы Испании имели шанс вырвать победу, но после применения системы VAR гол Жоау Фелиша был отменен из-за пассивного офсайда у Феррана Торреса.

Обзор матча

После этого поединка "Барселона" (21 очко) размещается на третьем месте в Ла Лиге. "Сине-гранатовые" на один балл отстают от "Жироны" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика. Лидирует с 24 зачетными пунктами мадридский "Реал".

"Гранада" (6 очков) идет в зоне вылета на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре, который состоится после международной паузы, "Барселона" 22 октября примет "Атлетик" Бильбао. Двумя днями ранее "Гранада" на выезде сыграет с "Осасуной".

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