"Барселона" и "Атлетико" разошлись сверхголевой ничьей в первой игре полуфинала Кубка Испании (видео)

Ответный матч между "матрасниками" и "сине-гранатовыми" состоится 2 апреля.

"Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в первом полуфинальном матче Кубка Испании сезона-2024/25. Зрелищный поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 4:4 .

"Матрацникам" удалось забить два быстрых гола: уже на первой минуте встречи счет открыл Хулиан Альварес, а на 6-й минуте отличился Антуан Гризманн.

Однако еще до перерыва "сине-гранатовые" переломили ход матча, не только отыгравшись, но и выйдя вперед. На 19-й минуте точный удар нанес Педри, а затем ворота гостей поразили Пау Кубарси (21-я минута) и Иньиго Мартинес (41-я минута).

Во втором тайме команда Ханси Флика развила свое преимущество – на 74-й минуте четвертый мяч в ворота соперника отправил Роберт Левандовски.

Однако подопечные Диего Симеоне нашли силы избежать поражения. На 84-й минуте Маркос Льоренте сократил отставание "матрасников" до минимума, а на 90+3-й минуте Александер Серлот вырвал ничью для мадридцев.

Обзор матча "Барселона" – "Атлетико"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между "Атлетико" и "Барселоной" состоится 2 апреля на стадионе "Метрополитано" в Мадриде и начнется в 22:30 по киевскому времени.

В другой полуфинальной паре Кубка Испании посоревнуются мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина и "Реал Сосьедад". Поединки состоятся 26 февраля и 1 апреля.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.

Читайте также:

"Интер" обыграл "Лацио" и вышел в полуфинал Кубка Италии (видео)

АПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Рома" без Довбика разбила худшую команду Серии А и приблизилась к зоне еврокубков (видео)