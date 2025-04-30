"Барселона" и "Интер" не определили победителя в безумном полуфинале Лиги чемпионов (видео)

"Барселона" – "Интер" / © Associated Press

Реклама

Испанская "Барселона" сыграла вничью с итальянским "Интером" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 3:3 .

"Нерадзурри" открыли счет уже на 31-й секунде встречи – Маркус Тюрам забил ударом пяткой в дальний угол после прострела Дензела Дюмфриса с правого фланга. Это самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги чемпионов.

На 21-й минуте подопечные Симоне Индзаги увеличили свое преимущество в счете – подача с углового от Хакана Чалханоглу завершилась скидкой головой от Франческо Ачерби и точным ударом в падении от Дюмфриса.

Реклама

На 24-й минуте каталонцы сократили отставание – 17-летний Ламин Ямаль вошел в штрафную соперника и эффектно попал в дальний угол.

Уже через две минуты Ямаль мог сравнивать счет, но его удар с острого угла перевел в перекладину вратарь миланцев Янн Зоммер.

Однако на 38-й минуте подопечные Ханси Флика все же отыгрались – Педри с правого фланга выполнил заброс на дальнюю штангу, Рафинья головой сбросил в центр, а Ферран Торрес переправил мяч в ворота.

Во втором тайме команды продолжили забивать голы. На 63-й минуте "Интер" снова вырвался вперед – Дюмфрис оформил дубль, головой замкнув подачу Чалханоглу с углового.

Но уже на 66-й минуте "Барселона" восстановила паритет в игре – Рафинья после розыгрыша углового шикарным дальним ударом вколотил под перекладину, но автогол записали на Зоммера, от спины которого мяч оказался в воротах.

В конце матча "сине-гранатовые" создали несколько хороших моментов и могли вырвать победу, но на 87-й минуте Ямаль попал в перекладину, а в компенсированное время мощный дальний удар Рафиньи потянул Зоммер.

Обзор матча "Барселона" – "Интер"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 6 мая в Милане.

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сильнейшего выясняют английский "Арсенал" и французский ПСЖ. Первый поединок лондонский клуб дома проиграл со счетом 0:1, ответный матч состоится 7 мая в Париже.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.