"Барселона" и Малиновский узнали соперников: результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы

Стали известны все пары следующего этапа турнира.

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест ЛЕ в стыковых матчах сыграют против команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

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Своих соперников узнали "Барселона", которая впервые за 21 год не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов, и "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

Вашему вниманию все пары 1/16 финала Лиги Европы:

"Севилья" (Испания) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания)

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия)

"Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания)

"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалия)

"Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия)

Как и в Лиге чемпионов, в этом турнире в первом раунде плей-офф не могут встретиться команды из одной страны. "Сеяные" команды проведут первый матч на выезде, ответный поединок - на своем поле.

Победители квартетов Лиги Европы, а именно "Лион", "Монако", "Байер", "Вест Хэм", "Спартак", "Айнтрахт Франкфурт", "Галатасарай", "Црвена Звезда" напрямую вышли в 1/8 финала.

В 1/8 финала сыграют восемь победителей групп Лиги Европы и восемь команд, которые выиграют стыковые матчи ЛЕ.

Первые матчи 1/16 финала состоятся 17 февраля, ответные поединки - 24 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. Матчи 1/8 финала - 10 и 17 марта.

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