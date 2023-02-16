"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" расписали боевую ничью в первой игре плей-офф Лиги Европы (видео)

Команды забили четыре гола после перерыва.

"Барселона" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Камп Ноу" закончился со счетом 2:2 .

Первый тайм прошел без голов. Сразу после перерыва "сине-гранатовые" вышли вперед – на 50-й минуте отличился Маркос Алонсо.

Однако "манкунианцы" быстро перевернули игру в свою пользу. На 53-й минуте Маркус Рашфорд восстановил паритет в поединке, а уже через шесть минут МЮ был впереди благодаря автоголу Жюля Кунде.

Спастись от поражения команда Хави все же смогла. На 76-й минуте Рафинья принес каталонцам ничью.

Обзор матча

Ответный матч между МЮ и "Барселоной" будет сыгран через неделю, 23 февраля, на "Олд Траффорд" в Манчестере.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля, а матчи – 9-го и 16 марта.

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