Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" расписали боевую ничью в первой игре плей-офф Лиги Европы (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
153
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" расписали боевую ничью в первой игре плей-офф Лиги Европы (видео)

Фото: Associated Press

Команды забили четыре гола после перерыва.

"Барселона" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Камп Ноу" закончился со счетом 2:2.

Первый тайм прошел без голов. Сразу после перерыва "сине-гранатовые" вышли вперед – на 50-й минуте отличился Маркос Алонсо.

Однако "манкунианцы" быстро перевернули игру в свою пользу. На 53-й минуте Маркус Рашфорд восстановил паритет в поединке, а уже через шесть минут МЮ был впереди благодаря автоголу Жюля Кунде.

Спастись от поражения команда Хави все же смогла. На 76-й минуте Рафинья принес каталонцам ничью.

Обзор матча

  • Ответный матч между МЮ и "Барселоной" будет сыгран через неделю, 23 февраля, на "Олд Траффорд" в Манчестере.
  • Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля, а матчи – 9-го и 16 марта.

Читайте также:

"Шахтер" одержал сложную победу над "Ренном" в первом матче плей-офф Лиги Европы (видео)

АЕК Ларнака – Днепр-1: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги конференций

Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
153
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация