Барселона – Интер: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

"Барселона" – "Интер" / © Associated Press

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В среду, 30 апреля, испанская "Барселона" примет итальянский "Интер" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов каталонцы прошли португальскую "Бенфику" и немецкую "Боруссию" из Дортмунда. В то время как миланцы справились с нидерландским "Фейенордом" и немецкой "Баварией".

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Где смотреть матч Барселона – Интер

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Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Интер

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Барселону". На победу подопечных Ханси Флика можно поставить с коэффициентом 1,67. Ничья – 4,15. Выигрыш "Интера" – 5,00.

Также "сине-гранатовым" отдают предпочтение в двухматчевой дуэли. На выход каталонского клуба в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,49. Проход подопечных Симоне Индзаги в решающий поединок турнира – 2,63.

Ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 6 мая в Милане.

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сразятся лондонский "Арсенал" и ПСЖ.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.