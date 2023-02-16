Барселона – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы

Испанский и английский футбольные гранды посоревнуются за путевку в следующий раунд.
В четверг, 16 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23 между каталонской "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед".
Команды сыграют на стадионе "Камп Ноу" в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Где смотреть матч Барселона – Манчестер Юнайтед
На территории Украины поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Манчестер Юнайтед
Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка каталонский клуб. На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,81. Ничья – 3,95. Выигрыш "красных дьяволов" – 5,00.
На проход команды Хави в 1/8 финала Лиги Европы принимаются ставки с коэффициентом 1,66. Итоговый успех "манкунианцев" – 2,34.
- Ответный матч между МЮ и "Барселоной" будет сыгран через неделю, 23 февраля, на "Олд Траффорд" в Манчестере.
- Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля, а матчи – 9-го и 16 марта.
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