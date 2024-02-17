"Барселона" на 90+7-й минуте дожала соперника и приблизилась к "Жироне" в Ла Лиге (видео)

Победу над "Сельтой" каталонцам с пенальти принес Роберт Левандовский.

"Барселона" на выезде обыграла "Сельту" в напряженном матче 25-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Балаидос" в городе Виго завершился со счетом 1:2 .

"Сине-гранатовые" вышли вперед перед перерывом – Роберт Левандовский нанес точный удар, асситом отличился 16-летний Ламин Ямал.

В начале второго тайма хозяева отыгрались – Яго Аспас на 47-й минуте поразил ворота каталонского клуба, воспользовавшись передачей от Оскара Мингесы.

Но в компенсированное время подопечные Хави все же выцарапали победу. На 90+7-й минуте Левандовский реализовал пенальти и таким образом оформил дубль.

Обзор матча "Сельта" – "Барселона"

После этого матча "Барселона" (54 очка) занимает третье место в Ла Лиге. "Блаугранас" вплотную приблизились к "Жироне" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которая имеет в своем активе 56 баллов и матч в запасе. "Сельта" (20 пунктов) идет на 17-й позиции.

В следующем туре "Барселона" 24 февраля примет "Хетафе", а "Сельта" днем позже на выезде встретится с "Кадисом".

Напомним, в среду, 21 февраля, "Барселона" в гостях будет противостоять "Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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