"Барселона" на "Камп Ноу" спасла ничью против "Наполи" в Лиге Европы: видео голов

Ответная игра состоится через неделю, 24 февраля.
"Барселона" и "Наполи" не выявили сильнейшего в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на домашней арене каталонцев "Камп Ноу" завершился со счетом 1:1.
Первый тайм остался за итальянской командой - Петр Зелиньски отличился на 29-й минуте встречи.
Однако во второй половине поединка "сине-гранатовые" нашли силы отыграться. На 59-й минуте ничью подопечным Хави Эрнандес принес точный удар Феррана Торреса с пенальти.
Полную версию матча смотрите здесь.
Ответный матч между командами состоится 24 февраля в Италии. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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