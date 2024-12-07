"Барселона" на последних минутах упустила победу в матче чемпионата Испании (видео)

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Бетисом" в матче 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Бенито Уильямарин" в Севилье завершился со счетом 2:2 .

Каталонцы открыли счет под занавес первого тайма – на 39-й минуте своим 16-м голом в текущем розыгрыше чемпионата Испании отличился Роберт Левандовски, который возглавляет бомбардирскую гонку.

Хозяева поля отыгрались на 68-й минуте – Джованни Ло Чельсо реализовал пенальти. За несколько минут до этого главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик получил красную карточку за чрезмерные эмоции в адрес арбитра.

На 82-й минуте Ферран Торрес после передачи 17-летнего Ламина Ямаля снова вывел "блаугранас" вперед.

Однако удержать победу "Барселона" не смогла. На 90+4-й минуте спасительный для "Бетиса" гол забил 19-летний Ассане Диао.

Обзор матча "Бетис" – "Барселона"

Таким образом, "Барселона" выиграла всего один из последних пяти матчей в Примере. Каталонцы продолжают лидировать в чемпионате, набрав 38 очков. На 5 баллов отстает мадридский "Реал", который имеет два поединки в запасе. "Бетис" (21 пункт) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре Примеры "сине-гранатовые" примут "Леганес", а "зелено-белые" на выезде будет противостоять "Вильярреалу". Оба матча состоятся 15 декабря.

Перед этим каталонцев в среду, 11 декабря, ждет выездной матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

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