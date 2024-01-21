"Барселона" на последних минутах выцарапала победу в безумном матче Ла Лиги с 6 голами (видео)

"Барселона" на выезде осилила "Бетис" в матче 21-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье завершился со счетом 2:4 .

На 21-й минуте встречи "сине-гранатовые" вышли вперед усилиями Феррана Торреса.

Перед перерывом каталонский клуб мог удваивать свое преимущество, но гол Роберта Левандовского был отменен из-за офсайда.

На старте второго тайма подопечные Хави таки забили второй мяч – Ферран Торрес оформил дубль на 48-й минуте.

Хозяева поля довольно неожиданно сумели ответить сразу двумя голами. Бывший игрок мадридского "Реала" Иско отличился дублем, забив на 56-й и 59-й минутах.

И все же "блаугранас" удалось в конце поединка склонить чашу весов на свою сторону. На 90-й минуте Жоау Фелиш нанес точный удар после передачи Феррана Торреса.

А на 90+2-й минуте Ферран Торрес поставил точку в этой игре, оформив хет-трик.

Обзор матча "Бетис" – "Барселона"

После этого матча "Барселона" (44 очка) вышла на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" (31 балл) остался на девятой позиции.

В следующем туре "Барселона" 27 января примет "Вильярреал", а "Бетис" в тот же день в гостях померяется силами с "Мальоркой".

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