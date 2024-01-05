"Барселона" на последних минутах вырвала победу в 19-м туре чемпионата Испании (видео)

Команда Хави чуть не потеряла очки в игре с "Лас-Пальмасом".

"Барселона" на выезде одолела "Лас-Пальмас" в матче 19-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Гран Канария" завершился со счетом 1:2 .

Первыми в этой встрече забили хозяева – Мунир Эль-Хаддади отличился на 12-й минуте после передачи Сандро Рамиреса.

"Сине-гранатовые" отыгрались после перерыва – на 55-й минуте Ферран Торрес нанес результативный удар, воспользовавшись пасом Серхи Роберто.

А в компенсированное время подопечные Хави вырвали победу – на 90+3 минуте Илкай Гюндоган реализовал пенальти. Отметим, что за две минуты до этого "Лас-Пальмас" остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил Дейли Синкгравен.

Обзор матча "Лас-Пальмас" – "Барселона"

После этой победы Барселона (41 балл) поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Блаугранас" на 7 очков отстают от мадридского "Реала" и "Жироны". В свою очередь, "Лас-Пальмас" с 25 пунктами остался на десятой позиции.

В следующем туре "Барселона" 21 января на выезде сыграет с "Бетисом", а "Лас-Пальмас" 13 января примет "Вильярреал".

Читайте также:

"Историческая ночь": тренер "Жироны" прокомментировал победу над "Атлетико" в 19-м туре Ла Лиги

Потрясающая результативность: Довбик вышел на первое место по системе "гол плюс пас" в Ла Лиге

Роскошный ассист Довбика помог "Жироне" победить "Атлетико" в феерическом матче Ла Лиги (видео)