"Барселона" на последних секундах избежала поражения от "Ньюкасла" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ньюкаслом" и "Барселоной" завершился вничью.

"Ньюкасл" — "Барселона"

"Ньюкасл" — "Барселона" / © Associated Press

"Ньюкасл" и "Барселона" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершился со счетом 1:1.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Во второй половине противостояния английскому клубу удалось открыть счет — на 86-й минуте забил Харви Барнс .

В компенсированное время каталонцы сумели избежать поражения — на 90+6-й минуте Ламин Ямаль реализовал пенальти и принес испанской команде ничью.

Обзор матча "Ньюкасл" — "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между "Барселоной" и "Ньюкаслом" состоится в среду, 18 марта, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Начало — в 19:45 по киевскому времени.

Победитель пары "Ньюкасл" — "Барселона" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

