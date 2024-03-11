Барселона – Наполи: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В первой встрече неаполитанцы и каталонцы не смогли определить сильнейшего.

Во вторник, 12 марта, испанская "Барселона" примет итальянский "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в первой игре между этими командами не был определен победитель. "Наполи" уступал "Барселоне", но в итоге вырвал ничью (1:1).

Где смотреть матч Барселона – Наполи

На территории Украины ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Наполи

В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение "сине-гранатовым". На победу подопечных Хави можно поставить с коэффициентом 1,95. Ничья – 3,90. Выигрыш "партенопейцев" – 4,25.

Фаворитом двухматчевого противостояния также является каталонский клуб. На выход "Барселоны" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,43. На проход "Наполи" в следующую стадию турнира – 2,95.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на пятницу, 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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