"Барселона" не осилила "Бетис", но увеличила отрыв от "Реала" во главе Ла Лиги (видео)

"Барселона" – "Бетис" / © Associated Press

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"Барселона" сыграла вничью с "Бетисом" в домашнем матче 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершилась со счетом 1:1 .

Уже на 7-й минуте поединка каталонский клуб открыл счет – голом отличился Гави.

Однако на 17-й минуте гости отыгрались – Натан забил мяч, который в итоге принес "зелено-белым" ничью.

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Обзор матча "Барселона" – "Бетис"

После этого матча "Барселона" (67 очков) продолжает лидировать в Ла Лиге. "Сине-гранатовые" до 4 баллов увеличили отрыв от мадридского "Реала", который в этом туре потерпел поражение от "Валенсии".

"Бетис" (48 пунктов) находится на пятом месте элитного дивизиона чемпионата Испании.

В следующем туре Ла Лиги подопечные Ханси Флика 12 апреля на выезде сразятся с "Леганесом", а "Бетис" днем позже примет "Вильярреал".

Добавим, что уже в среду, 9 апреля, "Барселона" на своем поле сыграет с дортмундской "Боруссией" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.