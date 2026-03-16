- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Барселона — Ньюкасл: где и когда смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Первая игра между командами завершилась вничью.
В среду, 18 марта, испанская "Барселона" примет английский "Ньюкасл" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Камп-Ноу" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Первая встреча между командами состоялась 11 марта в Ньюкасле и завершилась вничью (1:1).
Где смотреть матч Барселона — Ньюкасл:
В Украине поединок "Барселона" — "Ньюкасл" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия). Первая игра закончилась разгромной победой "матрасников" (5:2).
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.