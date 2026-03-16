Барселона — Ньюкасл: прогноз букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ньюкасл" — "Барселона"

В среду, 18 марта, испанская "Барселона" примет английский "Ньюкасл" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Камп-Ноу" в Барселоне. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 11 марта в Ньюкасле и завершилась вничью (1:1).

Прогноз букмекеров на матч Барселона — Ньюкасл

Букмекеры считают фаворитом грядущего матча каталонский клуб. На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,57. Ничья — 4,50. Выигрыш "Ньюкасла" — 5,00.

На выход "сине-гранатовых" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,28. Проход английской команды в следующую стадию — 3,40.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия). Первая игра закончилась разгромной победой "матрасников" (5:2).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.