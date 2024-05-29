"Барселона" объявила о назначении нового главного тренера

"Барселона" объявила о назначении Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, немецкий специалист подписал с "сине-гранатовыми" контракт до 30 июня 2026 года.

У руля "блаугранас" 59-летний Флик заменил Хави Эрнандеса, который ранее был уволен.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

Отметим, что Хави объявил о намерениях покинуть пост главного тренера "Барселоны" в январе этого года. Однако в конце апреля президент клуба Жоан Лапорт встретился с испанским специалистом, после чего объявил, что он продолжит возглавлять команду в следующем сезоне. Однако в итоге руководство каталонского клуба передумало и отправило Хави в отставку.

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Во главе каталонского клуба он в сезоне-2022/23 стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны.

Сезон-2023/24 "сине-гранатовые" завершили на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Также каталонцы впервые за четыре сезона дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Последним местом работы Флика была сборная Германии, которую он возглавлял с 2021 по 2023 год. До этого он в течение трех лет тренировал "Баварию", выиграв с ней Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок Германии, Суперкубок Германии и дважды – чемпионат Германии.

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